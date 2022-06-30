Kanser taramalarını ihmal etmeyin

Denizli Özel Egekent Hastanesi ve Merkezefendi Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen söyleşide, vatandaşlar ‘meme ve prostat kanseri' konusunda bilgilendirildi.

Merkezefendi Belediyesi 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide, Egekent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nail Özhan, katılımcılara meme ve prostat kanseri hakkında genel bilgi vererek, dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Nail Özhan, meme ve prostat kanserinin hangi yaş aralığında olduğu, sebepleri ve belirtilerinin neler olduğu konusunda vatandaşların merak ettiği noktalara değindi.

Bu yaşlara dikkat

“Sağlıklı Bir Yaşam için Doğru Bilgi” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen söyleşide, meme kanserine yakalanma yaşının son yıllarda çok düştüğüne dikkat çeken Uzm. Dr. Nail Özhan, “45 yaş meme kanseri için sık karşılaşılan yaş olmakla beraber 55-74 yaş aralığı hastalığın zirve yaptığı yaş olarak belirtebiliriz” şeklinde konuştu. Prostat kanseri için de açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Nail Özhan “Prostat kanseri, erkeklerde en sık karşılaşılan kanser türüdür. Araştırmalarda, hayatı boyunca her 8 erkekten 1'inin prostat kanserine yakalanacağı ön görülmektedir. Prostat kanserine yakalanma yaşı ise, 50'li yaşlar olarak ifade edebiliriz. Özellikle 65-75 yaş aralığı en fazla prostat kanserinin görüldüğü yaşlar” ifadelerini kullandı.

Kanser taramaları ihmal edilmemeli

Söyleşi sırasında önemli noktalara değinen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nail Özhan, kanserde erken tanının çok önemli olduğunu ve bunun için de taramaların ihmal edilmemesi gerektiğinden bahsetti. Meme ve prostat kanseri için taramaların hangi aralıklarda yapılacağından bahseden Uzm. Dr. Özhan, “Meme kanserinin erken teşhisi için 40 yaş sonrası kadınlar, ayda bir kendileri memelerinde anormol bir değişiklik olup olmadığı konusunda kontrol etmeliler. Yılda bir doktor muayenesine gitmeli ve 2 yılda bir mamografi çekilmelidirler. Prostat kanserinde ise, erkekler, ailede prostat geçmişi varsa 40 yaş sonrası yoksa 50 yaş sonrasında yılda bir kanda Prostat Spesifik Antijen (PSA) seviyeleri ölçülerek ve doktor tarafından rektal muayene ile erken teşhis mümkündür. PSA ölçümü basit bir kan tahlili ile yapılmaktadır. Rektal muayene ise, üroloji hekimi tarafından prostat bezinin elle muayenesi şeklinde yapılmaktadır” dedi.

Katılımcılara kanser tedavilerindeki gelişmelerden de bahseden Uzm. Dr. Nail Özhan, günümüzde kanser tedavisinin artık sadece kemoterapi ile sınırlı olmadığını, akıllı haplar, hedefe yönelik tedaviler ve immunoterapiler gibi çok daha konforlu ve gelişmiş tedaviler ile yapılabildiğini belirtti. Keyifli söyleşi sonrasında Uzm. Dr. Özhan, katılımcıların sorularını yanıtladı. Söyleşi, Uzm. Dr. Nail Özhan'a çiçek verilmesi ve fotoğraf çekimi ile sonlandı.