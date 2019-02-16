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Kanyonda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Denizli’nin Tavas ilçesinde yaklaşık 50 metrelik kanyonda mahsur kalan keçi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaklaşık 50 metrelik kanyonda mahsur kalan keçi itfaiye tarafından kurtarıldı.


Kırsal Gümüşdere Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılık yapan İbrahim Kuru, hayvanlarını otlatmak için dağlık araziye götürdü. Kuru'ya ait bir keçi buradaki sarp arazide, yaklaşık 50 metre derinliği olan kanyonda mahsur kaldı. Kuru, keçisini kurtaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tavas itfaiyesi ekipleri, keçinin mahsur kaldığı alana gelerek kurtarma çalışması başlattı. Bir itfaiye eri, beline bağlanan iple keçinin bulunduğu noktaya indi. Kanyonda mahsur kalan keçi, halatla bağlandı. Ardından keçi ve itfaiye eri, yukarı çekildi. Kuru, keçisinin kurtarılmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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