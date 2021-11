Kapalı yöntemle ameliyat olan Denizlisporlu futbolcu kısa sürede sahalara dönebilecek

Denizlispor'lu oyuncu Mehmet Ali Ulaman, Özel Denizli Tekden Hastanesinde fıtık ameliyatı oldu. Başarılı geçen ameliyatın ardından taburcu olan futbolcu, Genel Cerrah uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin sayesinde kısa sürede sahalara dönebileceğini söyledi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Cerrahi doktoru ve Başhekim Op. Dr. Mehmet Tekin, Denizlisporlu futbolcu Mehmet Ali Ulaman'a fıtık ameliyatını gerçekleştirdi. Denizlispor'un genç oyuncusu Mehmet Ali Ulaman, karın ağrısı şikayeti ile kulübün sağlık sponsorluğunu üstlenen Tekden Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde Ulaman'a fıtık teşhisi konuldu. Kısa sürede sahalara dönebilmesi için futbolcuya kapalı yöntemle fıtık ameliyatı yapılarak ertesi gün taburcu olması sağlandı.

“Denizlispor'un her zaman yanında olduk”

Futbolcunun ameliyatını başarı ile gerçekleştirdiklerini belirten Genel Cerrahi Uzmanı ve Başhekim Op. Dr. Mehmet Tekin, “Genç oyuncumuz futbol oynamasına engel olabilecek karın ağrısı şikayeti ile bize başvurdu. Gerekli muayene ve tetkikleri yaptıktan sonra fıtık olduğunu saptadık. Ameliyatı gayet başarılı geçti. Burada önemli olan futbolcunun bir an önce sahalara dönebilmesi için gerekli müdahaleyi zamanında ve uygun yöntemlerle yapabilmekti. Biz de bunun için futbolcunun fıtık ameliyatını kapalı yöntemle gerçekleştirdik. Tekden Hastanesi olarak her zaman olduğu gibi bugün de sporun ve sporcunun yanındayız. Denizli'mizin iftiharı Denizlispor'un da her zaman yanında olduk. Daha önce Denizlispor'un isim sponsorluğunu yapmıştık. Şimdi de sağlık sponsorluğuna devam ediyoruz. Tekden Hastanesi olarak Denizlispor'a başarılar ve sağlıklı günler dileriz” şeklinde konuştu.

“En kısa sürede sahalara döneceğim”

Başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan genç oyuncusu Mehmet Ali Ulaman ise, "Bir süredir ağrılarım vardı. Kulübümüzün de sağlık sponsoru olan Tekden Hastanesi'ne geldim. Burada Op. Dr. Mehmet Tekin ameliyatımı yaptı. Kısa zamanda hemen ayaklandım. Doktorumdan ve hastaneden çok memnunum. Çok güzel ilgilendiler. İnşallah en kısa sürede sahalara dönüş yapacağım” dedi.