Kapının önüne çocuk ayakkabısı koyup ev süsü verilen yerde kumar oynayanlara baskın

Denizli'de kapısının önüne kadın ve çocuk ayakkabıları konularak ev görüntüsü verilen yerde 33 kişi kumar oynarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden kimi yüzünü gizlemeye çalışırken kimi ise kameralara el salladı.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde meydana geldi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir süredir takibe aldığı ev olarak belirtilen yalnız kumar oynanan adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerin kameralar ile geniş güvenlik önlemi almasına rağmen polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu 33 kişi kumar oynarken yakalandı. Kapı önüne kadın ve çocuk ayakkabısı konularak aile evi süsü verilmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Ev süsü verilen kumarhanede paravan ile odalar ayrılması düzenek kurulduğu gözlendi.

Kimi yüzünü gizledi, kimi ise el salladı

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu 33 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ekiplerin araca götürdüğü şüphelilerin kimi görüntülenmemek için ceketleri ile yüzünü kapatırken kimi ise kameralara el sallaması ilginç anlara neden oldu. Ev süsü verilen kumarhanede ise adeta yok yok idi. Çok sayıda oyun iskambil kağıdı, oyun takımlarının yanı sıra içkide ele geçirildi.

33 kişiye toplam 148 bin 500 TL ceza kesildi

Korona virüs salgınına rağmen halk sağlığının yanı sıra kendi sağlıklarını da hiçe sayan 33 kişiye ceza işlemi uygulandı. Sosyal mesafe, maske ve kumar oynama suçlarından 33 kişiye 148 bin 500 TL ceza işlem uygulandı. Ayrıca kumarhaneyi işlettiği öğrenilen H.B. hakkı adli işlem başlatıldığı öğrenildi.