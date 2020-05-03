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Kapısına kadar geldikleri Pamukkale'yi uzaktan seyrettiler

Denizli’de korona virüs salgını sebebiyle ziyarete kapatılan Pamukkale’yi görmek isteyen vatandaşlar, kapısına kadar geldikleri travertenleri uzaktan seyretti.

Denizli'de korona virüs salgını sebebiyle ziyarete kapatılan Pamukkale'yi görmek isteyen vatandaşlar, kapısına kadar geldikleri travertenleri uzaktan seyretti.


Geçtiğimiz yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği travertenleri ile ünlü Pamukkale, geçtiğimiz ay korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ziyarete kapatıldı. Giriş-çıkışların yasak olduğu Pamukkale'nin sakin halini görmek isteyen bazı vatandaşlar, kapısına kadar gelip içeri giremeyince uzaktan seyredip bol bol fotoğraf çektiler. Pamukkale'nin eski canlı halini bildiklerini söyleyen vatandaşlar, biran önce korona virüs tehlikesinin geçmesini ve bölgenin geçmişteki haline geri dönmesini beklediklerini ifade ettiler.


Pamukkale'ye girişlerin Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklayacağı tarihte tekrar başlayacağı öğrenildi. Bölgedeki esnaf ve turizmcilerin ziyarete açılmasını dört gözle beklediği Pamukkale'nin son hali havadan da görüntülendi.

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