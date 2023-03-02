Kaptanspor U15'te geleceğe yatırım yaptı

Yeni sezonda Denizli U15 yaş grubunda şampiyonluğu hedefleyen Kaptanspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takım bu çerçevede Denizlispor U15 takımı ile hazırlık maçında karşılaştı. Doğan Demircioğlu Semt Sahası'nda yapılan hazırlık maçında her iki takım da gösterdikleri performansla futbolseverleri memnun etti.

Çok sayıda futbolseverin izlediği karşılaşmayı değerlendiren Kaptanspor U15 Teknik Sorumlusu Burak Türk, U15 yaş grubunda takım olarak hedefleri olduğunu belirterek, "O yaş grubunda gerçekten güzel bir oluşum içindeyiz. Bu nedenle lige en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Antrenmanlarımız gayet iyi gidiyor. Hazırlık maçları yapıyoruz. Antrenman sayısını artırdık. Bu günde Denizlispor ile güzel bir maç oynadık. Denizlispor zaten şehrin markası. 2008 grubunda da hedefe oynayan bir takım. Daha önce burada görev yaptığım için kendi açımdan da duygusal bir maç oldu. Güzel bir maç oldu. İki takımda ligin başlamasına kısa bir süre kala eksikliklerini gördü. Bizim takım ligde gerçekten adından söz ettirecek. Buna yürekten inanıyorum. Hedefimiz Denizli'de başarılı olarak Türkiye şampiyonası grup finallerine gitmek bunu başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.