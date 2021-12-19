Kar eğitime engel getirdi

Denizli'nin Babadağ ilçesinde kar yağışının etkilisi olmasının ardından eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Denizli'nin kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından bir çok nokta beyaza büründü. Karın yoğun etkisinin ardından bazı yollarda buzlanama meydana geldi. Karın tadını vatandaşlar doyasıya yaşarken, Babadağ ilçesinde ve mahallelerinde eğitime kar engeli geldi. Kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle 20 Aralık 2021 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceği açıklandı.