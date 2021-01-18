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Kar kazaları da beraberinde getirdi

Denizli’de karın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü öndeki araca çarptı.

Denizli'de karın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü öndeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine vurarak durabildi.



Kaza, Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah etkili olan karın etkisiyle kayganlaşan yolda 20 V 7528 plakalı araç sürücü Ümit Özdemir, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki 20 ZA 544 plakalı Ahmet Öztürk'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ahmet Öztürk kayarak döner kavşakta bulunan aydınlatma direğine çarptı. Arkadan gelen araçlar hızını yavaşlatarak zincirlemeli kazanın önüne geçerken sürücüler,112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler trafiği kontrollü şekilde sağladı. Araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken her iki araçta maddi hasar meydan geldi.

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