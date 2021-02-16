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Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Denizli’nin Tavas ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Esnaflar kaldırımlarda ki kar birikintilerini süpürge ve küreklerle temizledi.


Denizli'nin Tavas ilçesinde devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini giderek arttırdı. Kar yağışı tipi şeklinde devam ederken sıcaklıklar ise sıfırın altına düştü. Kar yağışıyla birlikte oluşan don olayları sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı. Araçlar kayma riskiyle karşı karşıya kalmalarına rağmen ilerlemeye devam etti. Kar yağışıyla birlikte kaldırımlar beyaza büründü. Bazı esnaflar vatandaşların kayarak düşmemesi için süpürge ve kürekler ile kaldırımları temizledi.

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