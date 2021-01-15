Kar yağışı tahminin ardından kış lastiği uygulamaları başladı

Denizli'de yakın zamanda kentte etkili olacağı tahmin edilen kar yağışı öncesi Jandarma Trafik timleri eş zamanlı olarak kış lastiği denetimi yaptı.

Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda yakın zamanda il genelinde etkili olacağı tahmin edilen kar yağışı öncesi Jandarma Trafik Timleri eş zamanlı olarak kış lastiği denetimi yaptı. Ticari amaçla yük ve eşya taşımacılığı yapan araçların 01 Aralık-01 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğunu denetleyen Jandarma Trafik Timleri, aynı zamanda lastiklerin diş derinliklerini de kontrol etti. Yolla teması sağlayan tek unsurun lastikler olduğunu belirten yetkililer, kış lastiklerinin standart lastiklere oranla yüzde 50 daha verimli yol tutuşu sağladığını, diğer lastiklere göre şok uygulamalarda yön tutmada, durma mesafesinde, kaygan zeminde, karda ve yağmurda çok büyük avantajlar sağladığını, bu sebeple lastiklerin öneminin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, vatandaşlarımızın trafikteki güvenliğinin sağlanması maksadıyla bu tür uygulamaların devam edeceği belirtilirken, denetimler de kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlemler uygulandı.