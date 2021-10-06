Kara Murat, Çal'ın üreten kadınlarından övgüyle bahsetti

Türk sinemasının efsanelerinden olan ve ‘Kara Murat' karakteriyle hafızalarda yer edinen Cüneyt Arkın, ürettikleri doğal ve yöresel ürünlerle büyük bir başarı yakalayan Çallı kadınlara övgüler yağdırdı.

Çallı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ÇALSİAD) Başkanı Süleyman Akçin, ünlü sanatçı Cüneyt Akın'ı İstanbul Etiler'deki evinde ziyaret etti. Arkın'a eşi Betül ve oğlu Kaan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Çallı kadınlar tarafından üretilen pekmez, üzüm sirkesi, kekik yağı, ay çekirdeği, badem, salamura yaprak, lavanta yağı, elma sirkesi, bamya, kuru biber ve kuru üzümden oluşan Çal'ı sepeti hediye edildi. Arkın, 'Çal Garası' üzümüyle ünlü ilçeden gönderilen yöresel ürünleri çok sevdi.

Ürettikleri doğal ve yöresel ürünleri e-ticaret ortamında ve perakende olarak pazarlayarak aile bütçelerine katkı sağlayan Çallı kadınlardan övgüyle söz eden Cüneyt Arkın, “Sevgili Çal Garaları, kadın kooperatifi kuran sizleri kutluyorum. Anadolu'nun neresine gitsen kadın eli değmiş. Bereket ve güzellik olmuş. Üretmişler, emek vermişler, güzelleştirmişler. Çallı kadınlar da üretiyor, memlekete değer katıyor. Kadınlar yönetse dünyayı savaş olmaz. Çünkü hiçbir kadın çocuğunu kaybetmek istemez. Kadınların ellerine sağlık” diye konuştu.