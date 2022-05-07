Karaciğer yağlanması olan insanların ölüm riski, olmayanlara göre yüzde 70 daha fazla

Dündar Güngör, toplumun büyük bir kesimini etkileyen sağlık sorunundan korunma yollarını ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Vücut yağlanmasından kurtulmak ve sağlıklı bir karaciğere sahip olmanın yolları hakkında önemli önerilerde bulunan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Dündar Güngör, karaciğer yağlanması karaciğer kitlesinin yüzde 5'inden fazlasının yağlı olması halidir ve karaciğer yağlanması olan kişilerde kanser riskinin çok daha fazla olduğunu söyledi. Karaciğerin insülin direnci kan şeker regülasyonu toksinlerin ve ilaçların parçalanmasında rolü vardır. Kilolu olan kişilerde karaciğer yağlanması fazla olur, kilo vermekte zorlanırlar. Karaciğer; kolesterol metabolizmasında çok önemli rolü olan bir organdır. Kolesterol metabolizmasının dengesi bozulduğu zaman buna dolaylı olarak kalp hastalıkları, koroner arter hastalıkları, kalp krizi, inme gibi hastalıklara sebep olabilir. En önemli sıkıntılardan bir tanesi de karaciğer yağlanması olan kişilerde kanser riski çok daha fazladır” dedi.

“Hastaların yüzde 80'ine yakın birinci derece karaciğer yağlanması mutlaka oluyor”

Karaciğer yağlanması olan insanların ölüm riski normal insanlara göre daha yüksek olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Dündar Güngör, Dünya da yapılmış olan bazı çalışmalarda karaciğer yağlanması olan insanların ölüm riski, karaciğer yağlanması olmayanlara göre yüzde 70 daha fazladır, buda çok önemli bir oran çünkü toplumun birçok kesimini etkiliyor. Bize normal zamanlardaki muayeneye gelen hastaları değerlendirdiğimizde neredeyse hastaların yüzde 80'ine yakın birinci derece karaciğer yağlanması mutlaka oluyor.Genç yaşlarda ve zayıf insanlarda görmüyoruz. Karaciğer yağlanmasının tedavi yöntemi aslında karaciğer yağlanmasını meydana getiren sebepleri tersine çevirmek ile ilgilidir” ifadelerini kullandı.

“Karaciğer yağlanmasının sebeplerinden bir tanesi de insülin direnci”

Karaciğer yağlanması olan kişilerin hayat tarzını değiştirmesi gerektiğini anlatan Dr. Güngör, insanlara hareketli bir hayat tarzı önerdiğini ifade ederek, insülin direnci olan insanların karaciğer yağlanması olduğu görülüyor. İnsilun direnci olan kişilerde glikoz vücutta yeterli miktarda kullanılamıyor ve buda yağ birikimine sebep oluyor ya da karaciğerde birikim yapıyor. İnsilun direnciniz varsa mutlaka ortadan kaldırmalısınız, kilo vererek, spor yaparak ve bazı destek ürünleri kullanarak. Öncelikle karaciğer yağlanması olan kişilerin hayat tarzını değiştirmesi gerekiyor yani hareketli bir hayat tarzı öneriyoruz. İkinci olarak ise kişilerin diyetine dikkat etmesi gerekiyor, diyetine ne kadar dikkat ederse karaciğer yağlanması o kadar iyi olur. Karaciğer yağlanmasını aşırı karbonhidrat tüketimi olanlarda görürüz. Yağlı beslendim karaciğerim yağlandı değil, tam tersine karbonhidratla beslendim onun için karaciğerim yağlandı demek daha doğru bir yaklaşımdır. Ayrıca karaciğer yağlanmasının ortadan kaldıran veya karaciğer yağlanmasını hafifleten bir takım besinler var bu besinler arasında öncelikle ortaya koyduğumuz deve dikeni tohumu var, deve dikeni tohumunun içinde silimarin maddesi bulunuyor. Bu silimarin maddesi karaciğer hücrelerinin tamirinde çok ön planda olan bir madde. Mutlaka biz karaciğer yağlanması olan hastalarda deve dikeni tohumu öneriyoruz. Haftada en az 4-5 gün mutlaka yumurta tüketiminin karaciğer yağlanmasına da faydası olduğu gözlemlenmiştir. Aşırı meyve tüketimi karaciğer yağlanmasına sebep olur. Meyvenin içinde çift şeker olan sükroz vardır ve karaciğer sükroz şekerini yıkamadığı için zorlanır" şeklinde konuştu.