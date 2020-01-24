Karahayıt'ın tarihi şifa merkezi özelliği yapılacak hastane ile devam edecek

Dr. Hüseyin Bağ, Karahayıt'ın tarih boyunca önemli bir termal kür ve tedavi merkezi olarak dünyanın farklı yerinden insanlar için bir şifa merkezi olduğunu hatırlattı. Bağ, kuracakları ‘Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi' ile bölgenin bu özelliğini koruyacaklarını söyledi.

Termal sağlık turizmi bakımından, son yıllarda yaptığı çalışmalar ve tedavi yöntemleri ile Türkiye'nin önde gelen sağlık merkezlerinden biri olan ve Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın göreve gelmesinin ardından 2017 yılında Karahayıt'ta yapımına başlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi inşaatında sona gelindi.

Rektör Bağ, beraberindeki heyet ile birlikte hastane inşaatına giderek çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeye Rektör Bağ ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Rafet Kılınçarslan, Prof. Dr. Osman Çiftçi, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, PAÜ Hastaneleri Yönetimi, Daire Başkanları ve inşaatın yapımını üstlenen yüklenici firma temsilcileri katıldı.

Ziyarette, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve beraberindekiler, inşaatın yapımını üstlenen firmanın yetkililerinden hastane inşaatının son durumu hakkında bilgi alırken, ilk etapta açılması planlanan bölümlerin fiziki imkânları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

“Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde sona gelindi”

Ziyaret sonrası konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, hastane inşaatının devam ettiği bölgenin tarih boyunca önemli bir termal kür ve tedavi merkezi olarak dünyanın farklı yerinden insanlar için bir şifa merkezi olduğunu ifade etti. Rektör Bağ, “Sağlık alanındaki bu özelliğini geçmişte olduğu gibi bugün de koruyan Karahayıt ve Pamukkale bölgesini insanlar sadece kültürel anlamda gezip yeni yerler görmek için değil aynı zamanda bu bölgenin şifalı sularından ve kaplıcalarından yararlanıp sağlıklarına kavuşmak için de tercih etmektedir. Pamukkale Üniversitesi olarak bizler, bilimin diğer alanlarında olduğu gibi sağlık alanında da önce ilimize ve bölgemize sonra ise ülkemize yaptığımız çalışmalar ve yürüttüğümüz tedavi yöntemleri ile hizmet vermekteyiz. Son yıllardaki bu çabamızın, yatırımlarımızın ve çalışmalarımızın sonucunda dünyanın birçok ülkesinden hastalara tedavi hizmeti veren bir kurum haline geldik. İnşaatında sona geldiğimiz Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile bölgeyi, bu bölgenin şifalı sularını ve termal kürlerini, tıpta bu alanda uygulanan yeni tedavi yöntemleri ile bir araya getirerek, modern bir termal kür merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

19 bin 746 metrekarelik arsa üzerine inşa edilecek hastane idari blok, poliklinik bloğu, havuz bloğu ve klinik (yatak) bloğu olmak üzere 4 ayrı bloktan oluşacak ve 96 yatak kapasiteli olacak.