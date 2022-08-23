Karan ailesinin oğulları Can erkekliğe ilk adımını attı

Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Emrah Karan ile Gazeteci – TV Programcısı Mehtap Koç Karan'ın oğulları Can, düzenlenen görkemli bir sünnet düğünüyle erkekliğe ilk adımını attı.

Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Emrah Karan ile Gazeteci – TV Programcısı Mehtap Koç Karan'ın oğulları Can erkekliğe ilk adımını attı. Karan ailesinin geniş bir katılımla gerçekleşen sünnet cemiyeti Denizli'nin siyaset, iş ve basın camiasını bir araya getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin, siyasi parti, meslek ve basın kuruluşu temsilcileri Karan ailesinin mutluluğunu paylaştı.

Emrah Karan ve Mehtap Koç Karan çifti, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınları ve davetlilerle tek tek ilgilenerek teşekkür etti. Erkekliğe ilk adımını atan Can ve ailesini tebrik eden Başkan Birsen Çelik, “Oğlumuz Can'a sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür temenni ediyorum. Kıymetli ailesini tekrardan tebrik ediyorum” dedi.

Minik Can'ın erkekliğe ilk adımını attığı sünnet düğününde, mehterbaşı Oğuz Sırlı ve ekibinin mehter gösterisi, davetlilerin büyük beğenisini topladı. Tahta bacak ve palyaço gösterilerinin yanı sıra davetliler arasında yer alan çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilen sünnet düğününde renkli görüntüler oluştu.