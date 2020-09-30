Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor

Sarayköy İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda 7 gün süreyle karantinaya alınan Uyanık Mahallesi, Sarayköy Belediyesi tarafından dezenfekte edildi. Mahallede titizlikle dezenfekte çalışmalarını tamamlayan ekipler, hazırlanan yardım kolilerini de ailelere ulaştırdı.

Sarayköy Belediyesi, korona virüs olan ve ya temaslı olduğu için karantina altına alınan vatandaşları yalnız bırakmadı. Sarayköy İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla, 7 gün süreyle karantinaya alınan Uyanık Mahallesi, Sarayköy Belediyesi tarafından dezenfekte edildi. Mahalleyi dip bucak dezenfekte eden ekipler, hazırlanan yardım kolilerini de ailelere ulaştırıldı. Bu zamana kadar belediyeyi arayan karantinadaki vatandaşların taleplerini evlerine teslim eden Sarayköy Belediyesi ekipleri, bu kez korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Uyanık Mahallesi'ndeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Uyanık Mahallesinde sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar kapsamında mahalle sınırları içerisinde bulunan cami, kahvehane ve sokaklar ile ortak kullanım alanlarının tamamı görevli personeller tarafından dezenfekte edildi. Ekipler, dezenfekte çalışmalarının ardından Türk Kızılay Denizli Şubesi işbirliğiyle hazırlanan yardım kolilerini de kapı kapı dolaşarak karantinadaki ailelere ulaştırdı.

“Vatandaşlarımızın hizmetkarıyız”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, “Bizler vatandaşlarımızın hizmetkârlarıyız. Onların iyi gününde olduğu kadar kötü günlerini de paylaşarak yanlarında olmaya devam ediyoruz. Korona virüs salgını ülkemizde görüldüğü günden bu yana ilçemizdeki çalışmaları adım adım takip ederek aksamaya izin vermeden sürdürüyoruz. Karantinadaki vatandaşlarımız bizlere ulaştığı takdirde taleplerini alıyor, çalışma arkadaşlarımız tarafından kendilerine isteklerini teslim ediyoruz. Uyanık mahallemizde de çalışmalarımıza aksatmadan devam ettik, ediyoruz. Bizler vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Bir telefon kadar onlara yakınız” dedi.