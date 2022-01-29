Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücüleri uyardı

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre: kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda uyardı. Yol durum bültenine göre çalışmaların sürdüğü il ve ilçelerde yolların güncel hali şu şekilde açıklandı:

“Çivril-Denizli yolunun 4-10.km.leri arasında (Zıpır Yokuşu) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

TEM Otoyolunun Gümüşova Kavşağı-Kavacık Kavşağı arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22:00-06:00 saatleri arasında şerit daraltması yapılmaktadır.

TAG Otoyolunun Misis Kavşağı-Yılankale Kavşağı 3-6.km.leri arasında (Baklalı Mevkii) kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19.km.sinde bulunan Aktaş-2 Köprüsündeki onarım çalışmaları nedeniyle yolun iki istikameti de trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kocaeli-Yalova yolunun 7.km.sinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 63.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım Ereğli istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47.km.sinde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

-Marmaris yolunun 44-49.km.leri arasında üst yapı asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Samsun-Ankara yolunun 21-26.km.leri arasında (Havza Tünelleri Mevkii) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.”