Karda mahsur kalan köpeklerin imdadına jandarma yetişti

Denizli'de etkili olan kar yağışının ardından sahibinin ulaşamadığı anne ve iki yavru köpeği jandarma ekipleri donmaktan kurtardı.

Denizli'nin Honaz ilçesi Karaçay Mahallesinde sahipleri, anne ve 2 yavru köpeğine kapanan yol nedeniyle ulaşamadı. Jandarma ekiplerinden yardım isteyen aile üyelerinin imdadına Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yetişti. Anne ve 2 yavru köpeği donmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.