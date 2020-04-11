İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kardeş kavgasında ağır yaralanan en küçük kardeş hayatını kaybetti

Denizli’de bir şahıs, tartıştığı iki kardeşini tabanca ile vurdu.

Denizli'de bir şahıs, tartıştığı iki kardeşini tabanca ile vurdu. Ağır yaralanan en küçük kardeş kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, olay Çivril ilçesi Kızılcasöğüt Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddialara göre Hüseyin Ç., ağabeyi Mehmet Ç. ve küçük kardeşi Bayram Ç. ile kardeşlerinden birinin evinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Ç., yanındaki tabanca ile kardeşlerinin üzerine kurşun yağdırdı. Açılan ateşte ağabeyi Mehmet Ç. bacağından, Bayram Ç., isimli en küçük kardeş ise göğsünden vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından Hüseyin Ç. kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Ağır yaralanan kardeşlerden Bayram Ç., kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.