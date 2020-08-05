İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kardeş Kulüpler bir araya geldi

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Siirt İl Özel İdaresispor Kulüp Başkanı Hıfzullah Canpolat kardeş takım olan Denizlispor Kulübü’ne ilk buluşmayı gerçekleştirdi .

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Siirt İl Özel İdaresispor Kulüp Başkanı Hıfzullah Canpolat kardeş takım olan Denizlispor Kulübü'ne ilk buluşmayı gerçekleştirdi .


Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Siirt İl Özel İdaresispor Kulüp Başkanı Hıfzullah Canpolat, Denizlispor Haluk Ulusoy Tesislerini ziyaret etti. Kulüp Başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Vali Atik ve Başkan Canpolat, yeni sezon öncesi çalışmalar hakkında bilgi aldı. Siirt İl Özel İdaresispor ile kardeş kulüp protokolünün imzalanmasının ardından ilk ziyaretin gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten kulüp Başkanı Ali Çetin, “Sayın valimizin girişimleriyle başlayan kardeşliğimiz artarak devam ediyor. Sayın valimizle birlikte kulübümüzü ziyaret eden kardeş kulübümüzün başkanı sayın Hıfzullah Canpolat'ı misafir etmekten büyük mutluluk duyduk. Bu sezon TFF 3.Ligde mücadele edecek olan Siirt İl Özel İdaresispor'a başarılar diliyoruz” dedi.


Geride kalan sezonda TFF 3.Lige yükselme başarısı gösteren ve onursal başkanlığını Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in yaptığı Siirt İl Özel İdaresispor ve Yukatel Denizlispor, bir süre önce iki ilin valisi ve iki kulüp başkanının imza koyduğu protokolle kardeş kulüp olmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.