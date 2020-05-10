Kardeşlerden annelerine gül yapraklı 'Anneler Günü' sürprizi

Denizli'de iki kardeş sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı annelerine hediye alamayınca otomobil üzerine gül yaprakları ile kalp çizerek müzik eşliğinde Anneler Günü'nü kutladı.

Türkiye'de 20 yaş ve altı vatandaşlar sokağa çıkamayınca iki kardeş annelerinin Anneler Günü'nü kutlamak için düşünmeye başladılar. Denizli'de Kerem (9) ve Zeynep (15) isimli kardeşler sokağa çıkamayınca Anneler Günü'nü kutlamak için araçların üzerini gül yaprakları ile süsleyerek sürpriz yaptılar. Zeynep, Kerem'i omzuna alarak otomobilin üzerini gül yaprakları ile süslemeye başladılar. Aynı zamanda annelerinin isminin baş harfi olan ‘L' harfini ise kalbin yanında çizdiler. Kerem'in süslemeyi bitirmesi üzerine annelerini arayarak balkona çıkmasını istediler. Anneleri balkona çıktığı ilk esnada olan bitene anlam veremese de fark etmesi uzun sürmedi. İki kardeş, müzik eşliğinde Anneler Günü'nü kutlarken, annenin şaşkınlık ve sevinci ise gözlerden kaçmadı.

9 yaşındaki Kerem Çıvgın, “Evden çıkamıyoruz hep evde kalıyoruz biz de düşündük ki Anneler Günü gelince gül yapraklarıyla kalp yapalım. Annemize, zile basarak balkona çıkar mısın dedik sonra annem balkona çıkınca Anneler Günün kutlu olsun dedik, annemiz için şarkı açtık” dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı çocuklarının böyle bir sürpriz yaptıklarını ve çok mutlu olduğunu belirten anne Leyla Çıvgın, “Çok mutlu oldum çok teşekkür ederim, çok sevindim benim için hoş bir anı olacak ve çocuklarım çok hoş bir sürpriz yapmışlar bugün, malum dışarıya çıkamadıkları için bahçedeki çiçekler ile süsleme yapmışlar” ifadelerini kullandı.