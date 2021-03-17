Karikatür yarışmasında 48 ülkeden 372 sanatçı 829 eserle yarıştı

Uluslararası Karikatür Yarışması'na 48 ülkeden 372 sanatçı 829 eseriyle yarıştı. Başkan Zolan, uluslararası düzeye taşıdıkları karikatür yarışmasına yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

2017 yılından itibaren her yıl ulusal çapta düzenlediği karikatür yarışmasını bu yıl uluslararası düzeye taşıyan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 1. Uluslararası Karikatür Yarışması'nın sonuçlarını açıkladı. “İklim Değişikliği" ve "Organik Tarım” olarak temaları belirlenen yarışmaya ABD, Rusya, Almanya, İsviçre, Yeni Zelanda, Brezilya, Peru, Meksika, Avustralya gibi dünyanın dört bir tarafındaki 48 ülkeden 372 sanatçı toplam 829 eseri ile katıldı. Amatör ve profesyonel tüm karikatüristlere açık olan yarışmanın jürisi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kültür Müdürü Arif Duru, Karikatüristler Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Altan Özeskici, Ali Şur, Kübra Deligöz, Şevket Yalaz ve Savaş Ünlü bir araya gelerek eserleri tek tek değerlendirdi.

Türkiye'den Mümin Durmaz'ın eseri ise 3. oldu

Yarışmanın 18 yaş üstü kategorisinde Belçika'dan Constantin Sunnerberg'in eseri birinci seçilirken, Sırbistan'dan Borislav Stankovic'in eseri ikinci, Türkiye'den Mümin Durmaz'ın eseri ise 3. oldu. Mansiyon ödüllerini ise sırasıyla Ömer Çam (Türkiye), Vahid Alimohamadi (İran) ve İman Navri Najafi (İran) aldı. 18 yaş altı kategorisinde de Türkiye'den Emre Çakıl ve İlke Bekdeş'in eserleri ödüle layık görüldü. Yarışmanın ödül tören tarihinin ayrıca duyurulacağı belirtildi.

“Karikatürleri ile farkındalık yaptılar”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu yıl uluslararası düzeye taşıdıkları Denizli Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Karikatür Yarışması'na yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Yarışmaya Türkiye ile birlikte 48 ülkeden katılımcının eser gönderdiğine dikkati çeken Başkan Zolan, "Her bir yarışmacımız, birbirinden güzel eseri ile tüm dünyamızı tehdit eden iklim değişikliği ile organik tarım konusuna dikkat çekti, bu konularda karikatürleri ile farkındalık yaptılar. Tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.