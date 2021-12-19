Karla mücadele devam ediyor

Denizli'de beklenen kar yağışına karşı tüm önlemlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına karşı mücadele ediyor.

Denizli'de beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, akşam saatlerinden itibaren özellikle yüksek kesimlerdeki bölgelerde etkili olan kar yağışına karşı mücadele başlattı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Denizli Merkez ve ilçelerde yolların kapanmaması için çalışıyor. Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan Cankurtaran bölgesinde yoğun şekilde hissedilen kara karşı da sabaha kadar çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri buzlanmaya karşı da burada tuzlama çalışması yaptı. Öte yandan tüm ilçelerde ekiplerini hazır bekleten Denizli Büyükşehri Belediyesi ekipleri ihtiyaç olan bölgelere karla mücadele araçlarını sevk ediyor.

Ekipler 24 saat sahada

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kar yağışına karşı tüm önlemeleri aldıklarını kaydederek vatandaşların güvenli seyahati için sahada çalışan ekiplere teşekkür etti. Yolların kapanmaması için ekiplerin 24 saat görev başında olduğunu ifade eden Başkan Osman Zolan, vatandaşların yola çıkmadan önce mutlaka kar lastiği, zincir ve çekme halatı gibi tedbirlerini alması gerektiğini söyledi.