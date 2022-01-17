Karne hediyesi büyükşehirden

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin yerli çizgi film karakteri Niloya'yı çocuklarla buluşturmasının ardından Harika Kanatlar Müzikali ile miniklerin gönlünde taht kurdu. Büyükşehir Belediyesinin sömestr tatili öncesi karne hediyesi verdiği binlerce çocuk unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sevilen çizgi film karakteri Niloya'nın ardından çocukların beğenerek izlediği çizgi film Harika Kanatlar'ın müzikal gösterisi ile miniklerin karşısına çıktı. Geçen Cumartesi günü 4 seans sahnelenen Niloya'nın ardından Pazar günü de Harika Kanatlar Müzikali Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda 4 seans sahne aldı. Harika Kanatların sevilen kahramanları Jet, Donnie ve Dizzy ile kutuplarda yaşayan sevimli dostları 4 ayrı seansta Denizlili miniklerle buluştu. Aileleriyle birlikte salonu dolduran çocuklar eğlenceli şarkılar ve beğenilen karakterlerin yer aldığı müzikalle muhteşem zaman geçirdi. Çocukların büyük bir keyif aldığı müzikalde keyifli şarkı ve özel sahne performanslarıyla sahne alan oyuncular büyük bir takdir topladı. Büyükşehir Belediyesinin sömestr tatili öncesi karne hediyesi verdiği binlerce çocuk unutulmaz bir hafta sonu yaşarken, kongre merkezinde kahkaha ve alkış sesleri eksik olmadı.

Kongre merkezi ile çok daha güzel etkinlikler yapılıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çocukların çok sevdiği Niloya'nın ardından Harika Kanatlar Müzikali'ni de miniklerle bir araya getirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin hizmete girmesinin ardından çok daha güzel etkinliklere imza attıklarını kaydeden Başkan Zolan, “Eskiden küçük etkinlikler yapabiliyorduk, çok şükür şimdi burada 500, bin, 2 bin kişilik salonlarımız var. Çok güzel programlar yapabilmek için bu salonları yaptık” dedi. Alt ve üstyapı gibi fiziki yatırımların yanında sosyal ve kültürel hizmetleri de çok önemsediklerine dikkati çeken Başkan Zolan, “Burada çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı görmek bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımız mutlu, bizler mutlu. Katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ederim” diye konuştu.