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Karnını doyurmak için oturduğu kokoreççide ayağından vuruldu

Denizli’de, bir kokoreççide yemek yiyen beş genç arkadaş arasında çıkan tartışmada, 1 kişi silahla yaralandı.

Denizli'de, bir kokoreççide yemek yiyen beş genç arkadaş arasında çıkan tartışmada, 1 kişi silahla yaralandı. Olay yerinden kaçan 4 şahıstan 2'si yakalandı.


Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki V.O., akşam saatlerinde yemek yemek için bir kokoreççiye oturdu. V.O'nun tartışmalı olduğu 4 arkadaşından E.H. elinde poşette sarılı vaziyette olan silah ile içeriye girdi. İşletme içerisinde oturan V.O. ile tartışan arkadaşlarından E.H. silah ile ateş ederek ayağından vurdu. İşletme sahibi ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı V.O'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan, işletmede çalışan bir kişi V.O'nun ilk yaralandığı sırada sürünerek çıktığını ve ardından yardımcı olduğunu söyledi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan 4 şahıs için arama çalışması başlattı. Şahıslardan 2'si yakalanırken, 2'sinin arama çalışmasının ise devam ettiği belirtildi.


Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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