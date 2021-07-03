Karşı şeride geçen otomobil, kamyonla kafa kafaya çarpıştı

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesi Menteşe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli'den Çivril istikametine giden Devrim K. idaresindeki 20 LN 254 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Mustafa K. idaresindeki 64 AAC 850 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri otomobil sürücüsü Devrim K.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kamyon sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada, hurdaya dönen otomobil ekipler tarafından kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.