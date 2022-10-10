Karşıyaka Mahallesi bambaşka bir güzelliğe kavuştu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin altyapısını, Pamukkale Belediyesinin ise üstyapısını tamamladığı Karşıyaka Mahallesi'nde üstyapı yapılan törenle halkın hizmetine sunuldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapısı, Pamukkale Belediyesi tarafından ise üstyapısı tamamlanan Karşıyaka Mahallesi'nde üstyapı açılış töreni yapıldı. Karşıyaka Mahallesi'nde düzenlenen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Örki törenin açılış konuşmasında hemşehrilerinin kendilerine verdiği destekle Karşıyaka Mahallesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın başlatmış olduğu devasa altyapı hizmetlerinin yanı sıra Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan üstyapı yatırımlarının tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Örki, “Denizli'mizde muhteşem işler yapmış Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ile birlikte bir cesaret örneği gösterdik. ‘Bu mahallelerimizde güçlü hizmetleri gösterelim' dedik. Eğer Büyükşehir Belediye Başkanımızın teşvik edici, cesaretlendirici sözleriyle sıkıntıları hep birlikte aştık” dedi.

34 kilometre uzunluğunda yol çalışması yapıldı

Karşıyaka Mahalle'sinde yaklaşık 30 milyon TL'lik bütçeyle 34 km uzunluğunda 244 bin metrekare yolu kapsayan üstyapı çalışmalarını gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Örki, Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri yatırım ve hizmetleri tek tek anlattı. Başkan Örki, “Sizler bizim için her şeyin en iyisine layıksınız. Elimizden gelen bütün gayretle sizlere hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. İnşallah nice hizmetlerde sizlerle birlikte kavuşmak dileğiyle, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“Sizler hizmetin en güzeline layıksınız”

Başkan Zolan ise, Karşıyaka Mahallesi özelinde Denizli'nin geçmişte özellikle bu bölgede hava kirliliğinden dolayı nefes almakta zorlanıldığını, musluklardan suların neredeyse akmadığını, kanalizasyon hatlarının plansız bir şekilde yapıldığını, yağmur suyu hatlarının ise hiç olmadığını ve her yağışta su baskınlarının yaşandığını anlattı. Pamukkale Belediye Başkanımız sağ olsun bu konuda dertlendiler. Biz altyapıyı bitirir bitirmez, daha araçlarımız gitmeden hemen üstyapıya girişti. Buradan Avni Bey'e hassasiyeti, sizlere vermiş olduğu değer ve iş takibi açısından teşekkür etmek istiyorum. 19 ilçemiz 616 mahallemize hiçbir ayrım yapmaksızın, şu bu demeden görüşlerine bakmaksızın herkese eşit hizmet etmeye, ihtiyaçlarını gidermeye, sorunları çözme konusunda gayret sarf ediyoruz” dedi.

Dualarla hizmete açıldı

MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, Denizli'de son 15-20 yıldır hizmet destanları yazan belediyeciliğin her zaman yanlarında olduğunu belirterek emek veren herkese teşekkür etti. Garip, “Bu şehirde taş üstüne taş koyanın, insan odaklı hizmet edenin her zaman yanında olduk, olmaya da sürdürüyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından açılış dualarla yapıldı.