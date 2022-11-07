Kartal Gölündeki detay Beşiktaşları sevindirecek

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde bulunan Kartal Gölünün rakımının Beşiktaş'ın kuruluş tarihi ile aynı olması taraftarları hem şaşırttı hem de sevindirdi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Coğrafya Bölümü, il genelindeki ilçelerde bilimsel araştırma çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. PAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri ile Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Akşit, Beyağaç ilçesinde arazi çalışması gerçekleştirdi. Öğrenciler, Beyağaç ilçesindeki Yumaklı ve Topuklu Yaylası'nın turizm potansiyellerini sürdürülebilirlik açısını, ilçenin önemli su kaynaklarından olan Akçay Deresi ve Kartal Gölü'nün su kalitesi fiziko kimyasal ölçümler ile biyolojik indikatörler yardımıyla değerlendirdi.

Yapılan bilimsel çalışmalarını Kartal Gölü Doğal Sit Alanı içerisinde bulunan Kartal Gölü'nde yoğunlaştıran ekip, Kartal Gölü'nün rakımının 1903 metre olarak tespit etti. Beşiktaş'ın simgesi olan kartal ve kuruluş yılının 1903 olması ise uzmanlar tarafından yörenin turizm değerlerinin tanıtılması açısından önemli olduğuna değinildi.

“1903 olması yörenin turizm değerlerinin tanıtılması açısından önemlidir”

Konu hakkında açıklamada bulunan Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Akşit, “Geçmiş dönemlere ilişkin coğrafi ortam özellikleri ve iklim değişimlerinin geçmiş dönemlerdeki izleri bu yöntem aracılığıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kartal Gölü Doğal Sit Alanı içerisinde bulunan Kartal Gölü'nün rakımının (yüksekliğinin) 1903 metre olarak tespit edilmesi; Beşiktaş'ın simgesi kartal ve kuruluş yılının 1903 olması yörenin turizm değerlerinin tanıtılması açısından önemlidir.”