Kartalgücü U14'de çok iddialı

Denizli U14 Ligi'nde mücadele eden Kartalgücü, ilk maçında Bereketlispor'u mağlup ederek hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Denizli U14 Ligini başarı ile tamamlayarak play-off'lara kalan Denizli Kartalgücü ilk maçında Bereketlispor'u mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. Teknik Sorumlu Alper Telli, amaçlarının sportif başarıdan çok futbolcu yetiştirmek olduğunu söyledi. Ligi değerlendiren Teknik Sorumlu Alper Telli U14 liginin futbolcuların gelişimi açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, “U14 Ligi bu sene güzel geçti. ASKF'ye düzenledikleri program için teşekkür ederiz. Çok kaliteli ve uzun bir lig oldu. Bizim istediğimiz de buydu çocuklar daha fazla maç yapsın, daha fazla süre alsın. Gruptan da ikinci sırada çıktık. Güçlü takımlar vardı kaliteli maçlar oldu. Play-off en iyi takımların toplandığı yer ve burada ilk maçımızı oynadık. Mücadelesi yüksek, kaliteli bir maç geçirdik izleyenler büyük zevk aldı. Diğer maçlarımızın da aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. İl dışına çıkalım, ikinci olalım gibisinden bir beklentimiz yok açıkçası ama gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz” dedi.

“Amacımız futbolcu gelişimi”

Gerek Beşiktaş Futbol Okulu Gerekse Denizli Kartalgücü olarak asıl amaçlarının futbolcu yetiştirmek olduğuna vurgu yapan Teknik Sorumlu Telli, “Ben 2009 ve 2010 yaş grubundan dışarıya çok oyuncu verdim. Dört garanti ilk 11 oyuncum başka takımlara transfer oldu. U13 ve U14 ligi bence en önemli yaş kategorileri. Temelin oturduğu bir zaman dilimi. Bu yüzden, bu yaş grubu oyuncuların ligde daha fazla maça çıkmaları gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

“Uyum başarıyı getirdi”

İyi oyun ve mücadele ile bu seviyeye geldiklerini belirten takım kaptanı Kaan Kafes de “Uyumlu çok çalışkan bir kadromuz var. Buda bize başarıyı getirdi. İnşallah bu şekilde devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.