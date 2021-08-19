İhlas Haber Ajansı

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Kartalın maçında horozlar düdük çalacak

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. Haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği müsabakayı Denizlili hakem üçlüsü yönetecek.


Süper Lig'de 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçtan önce ise hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Gaziantep FK ile Beşiktaş maçında Denizlili hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılık görevini ise yine Denizlili Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak.

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