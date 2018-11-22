Kas hastalığı 14 yaşındaki Kubilayı yatağa bağladı

Denizli'de yakalandığı kas hastalığı sonucu 5 yıl önce hareket yeteneğini kaybeden 14 yaşındaki Kubilay, sağlığına kavuşup tekrar yürümek istiyor. Yatağa bağlı yaşayan ve durumu her geçen gün kötüye giden Kubilay'ın iyileşmesi için ailenin maddi desteğe ihtiyacı var.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan Hasan-Tuba Yiğit çiftinin çocukları Kubilay Yiğit (14), 2 yaşındayken kas hastalığına yakalandı. Hastalığı giderek ilerleyen Kubilay, 9 yaşında hareket yeteneğini kaybetti. Evde yatağa bağlı yaşayan Kubilay, önceleri babasının kucağında okula giderken şimdi ise evde eğitim görmeye başladı. Yemek yeme, su içme, oturma, yatma, tuvalete gitme gibi tüm ihtiyaçları ailesi tarafından karşılanan Kubilay'ın ev hanımı annesi ve geçtiğimiz günlerde işsiz kalan babası çocuklarını tedavi ettirmek için onlarca kapı çaldı ancak bir sonuç alamadı. Kök hücre tedavisinin Türkiye'deki maliyetinin çok daha yüksek olduğunu belirten aile, Türkiye'deki hastanelerdeki yaklaşık 800 bin TL olan maliyetin karşılanmasının mümkün olmadığını, araştırmaları sonucu yurt dışında daha düşük bir rakama tedavi edecek bir hastane bulduklarını ancak bunu da karşılayamadıklarını belirtti. Çocuklarıyla ilgilenmede zorluk çektiklerini belirten baba Hasan Yiğit, oğlunu tuvalete kendisinin götürdüğünü, yemeğini kendisinin yedirdiğini ve önceleri kucağında okulda götürdüğünü ancak taşımada sıkıntı yaşayıp evde eğitime başladıklarını söyledi.

"Bu işin sonu pek de iyiye gitmiyor"

Kubilay'ın tedavisi için yurt dışında başvurdukları bir hastanede tedavi için bir çalışma başlatıldığını kaydeden Hasan Yiğit, "Yurt dışında oğlumun tedavisi için bir çalışma başlatmışlar, oraya gitmemiz gerekiyor. Yılda iki kez gideceğiz, o da bize yaklaşık 170 bin liraya mal olacak. Gittiğimizde 15 gün falan orada kalacağız ama sadece iki kez gideceğiz. Oğlum Kubilay'ın artık bir an önce iyileşmesini istiyordum. Devlet büyüklerimizden ve duyarlı vatandaşlarımızdan yardım bekliyorum. Biz artık şunun bilinmesini istiyoruz; biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bunun için de oğlumun durumuna devletimizin ivedi bir şekilde el atmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanlığına, Sağlık Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) defalarca yazdım. Şu anda elimiz kolumuz bağlı bir şekilde oturuyoruz. Oğlumun hastalığı her geçen gün daha da ilerlemeye başladı. Bu işin sonu pek de iyiye gitmiyor. Lütfen yardımcı olun artık bize" dedi.

"Yurt dışında yüzde 90 iyileşme şansı var"

Hastalığın her geçen gün ilerlediğini belirten Yiğit, "Kubilay'ın kas hastalığı var ve durumu her geçen gün ilerliyor. Önüne geçemiyoruz. Ne kadar fizik tedaviye de gitsek, bir yere kadar. Ama kök hücre nakli olursa kurtulma şansı var. Yurt dışında 200 kişide 20 kişi için olumsuz sonuç elde edilmiş. Yani yüzde 90 iyileşme olmuş, kimin hastalığı durdurmuş, kimin de vücut iyileşmeye başlamış" diye konuştu.

Kubilay ise iyileşmek ve tekrar yürümek istediğini söyledi.