Kasaplarda kurban mesaisi

Denizli'de kurban kesim telaşıyla birlikte, kasaplarda da yoğun başladı. Talepleri yerine getirebilmek için takviye eleman çalıştıran kasaplardaki kurban mesaisinin 10 gün daha devam etmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı'nın birinci günü yaşanan kurban kesim telaşı, ikinci gün de sürüyor. Kurbanın gelmesiyle birlikte satışları neredeyse duran kasaplar ise yılın en yoğun günlerini yaşıyor. Kurbanlarını keserek dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlardan, kendi imkanlarıyla etini işleyemeyenler kasapların yolunu tutuyor. Gündüz kurban kesimi yapan kasaplar, takviye elemanlarla et sıyırma, kıyma çekme ve sucuk yapma mesaisi için gece yarılarına kadar dükkanlarını açık tutuyor.

20 senedir kasaplık yapan Yaşar Oymak, “Gündüz vatandaşlarımızın kurbanlarını kestik, gece ise etlerini işliyoruz. Bu yıl fiyatlara am yapmadık. Et sıyırma, kıyma çekme ve sucuk yapma mesaimize devam ediyor. Kendimiz yetişemediğimiz için dışarıdan takviye eleman çağırdık. Yoğunluktan dolayı bayramın 3'üncü gününe randevu verdiğimiz müşterilerimiz var, taleplere yetişemiyoruz. Yoğunluğun en az 10 gün daha devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinden Çameli'ne yardıma gelen kasap Mustafa Acar da “Çameli'nde bölgedeki bir çok merkezden insanlar yaşıyor. Bu yüzden böyle günlerde nüfus çok artıyor. Buradaki meslektaşlarımız işlere yetişemediği için biz de takviye olarak geldik. Bayramın ilk günü gece 02.00'ye kadar çalıştık, yoğunluğun bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Kurban Bayramı tatili için Çameli'ne gelen Cumhur Turgut, “Bayram nedeniyle memleketimize geldik. Dün kurbanımızı aldık, kesimini yaptırdık. Bugün de kasabımıza getirdik. Burada kestiğimiz kurbanlarımızı parça et ve kıyma olarak işleteceğiz. 20 yıldır aynı kasaba geliriz. Arkadaşlarımız en iyi şekilde bize etlerimizi teslim ediyorlar. Allah herkesin ibadetlerini kabul etsin” ifadelerini kullandı.