Kasiyerleri hedef alan dolandırıcı Denizli'de ortaya çıktı

Denizli'de marketlere giden bir şüpheli ilk olarak kasiyeri oyalarken diğer yandan ise verdiği parayı el çabukluğu ile tekrar geri alarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. 8 ilde aynı yöntem ile dolandırıcılık yapan şahıs yakalanmamak için aracını uzağa park etmek gibi yöntemlere başvurmasına rağmen JASAT timlerinden kaçamadı.

Denizli'de farklı marketlerden alışveriş yapan bir kişi bir yandan kasiyeri lafa tutarak oyalarken diğer yandan ise verdiği 100 TL'yi bozdurmasını istiyor. El çabukluğu ile hem verdiği parayı hem de bozdurduğu parayı alarak kayıplara karışıyor. Mağdurların durumu fark ederek Jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. 16 farklı kamerayı 60 saat süreyle izleyen ekipler dolandırıcılık olayının şüphelisinin kimliğini ve dolandırıldık taktiğini belirledi.

Yakalanmamak için her yolu denese de kimliği tespit edildi

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlarda alışveriş için markete giren şüpheli aldığı ürünü kasiyere verirken bir yandan ise lafa tutuyor. O sırada ise 100 TL uzatarak 2 adet 50 TL yapmasını istiyor. Oyaladığı kasiyerden isen hem verdiği 100 TL'yi hem de kasiyerin verdiği 50 TL'yi alarak marketten çıkıyor. Yakalanmamak için ise aracını uzak noktaya koyması ise dikkatlerden kaçmadı. Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerinin titiz çalışması sonucu şüphelinin aynı yöntemle Konya, Antalya, Mersin, Gaziantep, Aksaray, Afyon, Uşak'ta birçok noktada aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığını değerlendiriyor. Ayrıca diğer ildeki mağdurların ortaya çıkmasıyla sayının artabileceği ifade edildi.