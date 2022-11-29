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Kavşakta hafif ticari araçla çarpışan tır orta refüje çıktı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde tır ile hafif ticari aracın karıştığı kazada araçlar hurdaya döndü.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tır ile hafif ticari aracın karıştığı kazada araçlar hurdaya döndü.



Acıpayam ilçesinde meydana gelen kazada; Antalya istikametinden Denizli yönüne seyir halindeki mermer bloğu yüklü K.A. idaresindeki 07 ZAT 73 plakalı tır, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda duramayarak göreve giden ilçe tarım müdürlüğüne ait M.B. kontrolündeki 34 FEJ 587 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda maddi hasar meydana geldi.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemini aldıktan sonra trafiği bir süreliğine kapattı. Yaralılar ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çalışmalar sonrası araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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