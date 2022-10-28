Kavşakta otomobille çarpışan araç takla attı: 2 yaralı

Kaza, Çivril ilçesine bağlı Kızılcasöğüt Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde olan Yaşar Y. idaresindeki 64 AL 039 plakalı otomobil, Yakasomak Kavşağında Osman B. hakimiyetindeki 20 LS 616 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Osman B.'nin aracı yola savrulurken, Yaşar Y.'nin ki ise takla atarak yol ortasında ters vaziyette durdu. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden Çivril itfaiye ekibi, ters vaziyette duran otomobildeki yaralı sürücü Yaşar Y. ile yolcu konumundaki Kezban Y.'ı kurtarmaya çalışırken, jandarma ekibi ise trafik güvenliği için önlem aldı. İtfaiye ekibinin başarılı çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekibine teslim edildi. Sağlık ekibi yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Bir süre araç geçişine kapatılan yol, hurdaya dönen otomobillerin kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan kazadan yara almadan kurtulan Osman B., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.