Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak

Denizli'de son günlerde devam eden yüksek sıcaklıkların, yerini yağmurlu ve çok bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor.

Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar yerini serin ve yağmurlu havaya bırakıyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yeni haftada hava tahmin raporlarını açıkladı. Meteoroloji verilerine göre, Türkiye'nin batı kesimleri Pazar gününden itibaren Kuzeyden gelecek olan yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Denizli bölge için günlük hava durumu tahmin raporuna göre, yarın sabah erken saatlerinde bölge genelinin parçalı çok bulutlu, hava sıcaklığının 5-6 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın ise Kuzey yönlerden orta kuvvette esmesi beklenirken öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını açıkladı.

Meteoroloji rüzgarın saatte 14 ile 17 kilometre şeklinde esmesi beklendiğinden vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Yağışlı havanın etkisini 7,8,9 ve 10 Ağustos tarihlerinde sürdüreceği bildirildi.