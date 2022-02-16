Kayak sevenleri üzen haber

Denizli'de hava sıcaklığının mevsim normallerin üstünde seyretmesi nedeniyle, Denizli Kayak Merkezi'nde karlar erimeye başladı.

Denizli son günlerde mevsim normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bir yandan baharın gelmesini isteyenleri sevindirirken diğer yandan karın tadını çıkartamayan kayak sevenleri üzdü. Ülke genelinde son günlerde azalan soğuk hava yerini güneşli güne bırakıyor. Geçtiğimiz hafta Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 180 santimetreyi buldu. Artan sıcak hava ile birlikte birçok yüksek noktalardaki karlar erimeye başladı. Karların eridiği noktalardan biride Kentin gözde yerlerinden olan Denizli Kayak Merkezi oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde bulunan kayak merkezlerindeki kar kalınlığı verilerini açıkladı. Yapılan açıklamada Denizli'de 6 günde kar kalınlığı 180 santimetreden 159'a düştüğünü ölçtü. Düşen kar kalınlığı ise en çok kayak sevenleri üzdü. Meteorolojinin hava tahmini raporuna göre kayak merkezindeki kar kalınlığının daha da düşmesi beklendiğini ön gördü.