Kayalıklarda 2 gün mahsur kalan 6 keçi 8 saatlik operasyonla kurtarıldı

100 metrelik uçuruma inen ekiplerin kurtarma operasyon ise nefesleri kesti.

Olay, Çameli ilçesi Sarıkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir besiciye ait 6 keçinin yaklaşık 100 metrelik uçurumda mahsur kaldığı ihbarını alan DAK ekipleri bölgeye giderek hayvanların kurtarılması için operasyon başlattı. Önce keçilerin yerini tespit eden DAK ekipleri ardından kayalıklara halat ve makara sistemi kurdu. Sonrasında ise ekipler altından Dalamn Çayı'nın aktığı ve yaklaşık 100 metre yükseklikte bulunan kayalıklara inerek keçileri yukarı çıkardı. Kurtarılan 6 keçi ardından sahibine teslim edildi.

Keçilerin kayalıklarda 2 gün boyunca mahsur kaldıkları ve kayalıklar arasındaki otları yiyerek hayatta kalabildikleri öğrenildi.