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Kaybolan kadın 60 saat sonra ormanlık alanda bulundu

Denizli’nin Güney ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 38 yaşındaki kadın, 60 saat sonra jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Denizli'nin Güney ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 38 yaşındaki kadın, 60 saat sonra jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Güney ilçesi Çorbacılar Mahallesi'nde bulunan evinden yaklaşık 3 gün önce ayrılan 38 yaşındaki Fadime Atagün'den haber alamayan yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ilçedeki ormanlık arazide arama çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, 60 saatin sonunda Fadime Atagün'ü buldu. Bitkin halde bulunan kadın, jandarma ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.

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