Kaybolduktan 5 yıl sonra cesedi bulunan yaşlı kadın defnedildi

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Susuz köyünde 2014 yılında kaybolduktan 5 yıl sonra cesedi bulunan ve gelini tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 83 yaşındaki Hacer Cengiz'in cenazesi otopsisinin tamamlanmasının ardından defnedildi.

Banaz ilçesine bağlı Susuz köyünde meydana gelen olayda kendisinden bir anda ortadan kaybolan Cengiz'i bulmak için adeta tüm şehir seferber olmuş jandarma ve AFAD tarafından kurulan ekiplerle yaşlı kadın her yerde aranmıştı. Göletlerde botlarla dahi yaklaşık 2 ay boyunca aranan yaşlı kadın hiçbir yerde bulunamamış ve arama çalışmaları sonuçsuz kalmıştı. Soruşturmanın peşini bırakmayan jandarma ekipleri teknik takip ve mevcut delillere istinaden yaşlı kadının oğlu E.M.C, gelini L.C. ve torunu M.C.'yi gözaltına alıp, 6 Mart 2019'da Susuz köyü kırsalındaki tarlalarda iş makineleri ile kazı çalışması başlatmıştı. Yapılan 2 günlük çalışma sonrası talihsiz kadının cesedi gömülü olduğu yerde bulundu.

Soruşturma kapsamında 9 Mart 2019'da kadının oğlu M.C, torunu M.C, gelini L.C, gelinin annesi H.U. ile gelinin babası A.U.'yu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Talihsiz kadının cenazesi köy mezarlığına defnedildi

Olayın ardından detaylı bir otopsi çalışması yapılan Cengiz'in cesedi bulunduktan yaklaşık 40 gün sonra yakınlarına teslim edildi. Hacer Cengiz için memleketi olan Banaz ilçesine bağlı Susuz Köyü Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal ile askeri personel, aile üyeleri ve cemaat katıldı. Cengiz, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.