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Kayganlaşan yolda bariyere çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, bariyerlere çarparak takla attı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada yaralanan 5 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.


Kaza, Tavas ilçesi Kançer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli istikametinden Tavas'a doğru giden ve içerisinde B.K., E.S., A.K., B.A., E.M.O.'nun bulunduğu otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören çevresi vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları takla atan otomobilden çıkarmak için çalışma başlattı. Hurdaya dönen araçta yaralılar sırayla çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Görevliler yaralılara ilk müdahalenin ardından Tavas Devlet Hastanesine kaldırdı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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