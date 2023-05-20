İhlas Haber Ajansı

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Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu

Denizli’de yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tarlaya uçtu.

Denizli'de yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Kazada sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; A.A. (41) kontrolündeki 20 FN 608 plakalı otomobil, yağışın etkisiyle kontrolden çıktı. Zikzaklar çizen araç yolun sağ tarafında bulunan tarlaya uçtu. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücünün ihbarı üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, sürücüyü hastaneye kaldırdı. Bölgede yapılan çalışmaların ardından araç otoparka çekildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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