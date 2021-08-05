Denizli'nin Honaz ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmaya giden damat, ailevi sorunlarının nedeni olarak gördüğü kayınvalidesini öldürüp kayıplara karıştı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşi ile yaşadığı ailevi sorunlarından kayınvalidesi Sultan Duran'ı (59) sorumlu tutan Aydın A. (33), boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmak için kayınvalidesinin Kocabaş Mahallesindeki evine geldi. Yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş eden Aydın A., otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

Öfkeli damadın silahından çıkan kurşunlardan ikisi başına ve göğsüne isabet eden Sultan Duran, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Duran'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Silahtan çıkan kurşunlardan birisi yerden swkwrek Aydın A'nın 3 yaşındaki oğlu Atalay'a isabet etti. Hafif yaralanan bebek, hastaneye kaldırılırak tedavi altına alındı.

Kayınvalidesinin öldürüp kaçan Aydın A'nın çevre illere de kaçabileceği ihmali üzerine polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.