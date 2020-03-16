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Kayıp 2 şahıs 90 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde ölü bulundu

Denizli’de dün geceden bu yana kayıp olan 2 kişi, 90 metrelik uçurumda ölü bulundu.

Denizli'de dün geceden bu yana kayıp olan 2 kişi, 90 metrelik uçurumda ölü bulundu. Otomobille uçuruma yuvarlanarak ölen şahısların cenazeleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma tarafından uçurumdan çıkarıldı.


Edinilen bilgilere göre, olay Beyağaç ilçesinde meydana geldi. Dün geceden bu yana kayıp olan Ekrem Saldamlı'nın (35) eşi Hatice Saldamlı, jandarmayı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine araştırma başlatan ekipler, Saldamlı ile birlikte Mehmet Ali Kaçar'ın da kayıp olduğunu ve şahısların ilçedeki ormanlık alana gittiklerini belirledi. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, şahısların kullandıkları otomobilin yaklaşık 90 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığını belirledi. Ekipler, Saldamlı ve Kaçar'ın araç içindeki cansız bedenlerine ulaştı. Şahısların cenazeleri 90 metrelik uçurumdan AFAD ve jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılabildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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