Kayıp adam 9 saat sonra bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün kaybolan 50 yaşındaki adam, evinden 10 kilometre uzaklıkta kendi tarlasında bulundu.

Olay, Acıpayam ilçesi Dodurgalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Yusuf Akyol (50), eve geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve TRAC ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ekipler, kayıp adamı bulmak için yaklaşık 9 saatlik çalışmanın sonunda sabaha karşı 04.30 sıralarında buldu. Evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Gümüş Mahallesinde kendi tarlasında bulunan Akyol, hastalığı nedeniyle bilinci yerinde olmadığı belirtildi. Ekipler tarafından sağlık ekibine teslim edilen Akyol'un genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sağlık ekipleri tarafından Akyol, hastaneye kaldırıldı.