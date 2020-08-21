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Kayıp adam iş yerinde ölü bulundu

Denizli’de, dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan adam, iş yerinde ölü bulundu.

Denizli'de, dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan adam, iş yerinde ölü bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Bahattin A., isimli şahıs dün akşam saatlerinde çıktığı evine gece saatlerine kadar dönmeyince aile üyeleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Muhtemel gidebileceği noktalarda arama çalışmaları başlatan polis ekipleri sabah saatlerinde şahsın Sümer Mahallesinde bulunan iş yerine gitti. Kapıyı açık gören ekipler içeriye baktığında Bahattin A.'nın kafasının pres makinesine sıkıştığını ve hayatını kaybettiğini belirledi. Bahattin A.'nın şüpheli ölümü sebebiyle olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinden cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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