Kayıp Barış'ı arama çalışmaları 48 saattir devam ediyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde 1 Şubat 2022 Salı günü otobüsten indikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 19 yaşındaki Barış Özbek'i arama çalışması 48 saattir devam ediyor.

19 yaşındaki Barış Özbek, Muğla'nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat 2022 Salı günü saat 13.00'da bindiği otobüsle Denizli'nin Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi'nde bulunan evine saat 15.00'da geleceğini belirterek telefonu kapattı. Ardından Özbek'ten bir süre sonra haber alamayan aile yakınları, arkadaşlarını arayarak bilgi aldı. En son Özbek'in otobüsten indiğine dair bilgi alan aile, oğullarından haber alamamaları üzerine karakola giderek ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Bölgenin karlı ve havanın eksi 8 derece olması nedeniyle ekipler arama çalışmalarını zorluklarla sürdürüyor.

Arama çalışmaları 48 saattir devam ediyor

Havanın aydınlanması ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına iz takip köpeği ve komandolarla beraber devam eden ekipler, 48 saattir kayıp olan Barış Özbek'in bulunması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.