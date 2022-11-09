Kayıp emekli uzman çavuş boş arazide ölü olarak bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kayıp olarak aranan emekli uzman çavuş, boş arazide ölü olarak bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Merkez Efendi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde yola yakın boş arazide gezen vatandaş, elinde silah olan yüzü kanlı birini hareketsiz görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, başından vurulmuş halde olan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik güçleri yaptığı çalışmada ölen kişinin bir süredir kayıp olarak aranan emekli uzman çavuş Bayram Erdoğan olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışmalar yaparak inceleme gerçekleştirdi. Acı haberi alan yakınları ise olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda 2 çocuğu olduğu öğrenilen emekli uzman çavuşun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.