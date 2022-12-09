İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayıp İranlı anne ve bebeği bulundu

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaklaşık 2 gündür kayıp olarak aranan İranlı kadın ve bebeği kent merkezinde buldu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaklaşık 2 gündür kayıp olarak aranan İranlı kadın ve bebeği kent merkezinde buldu.



Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesinde oturan İran uyruklu evli Terjin H. ve kızı Kivin Ç.,'den haber alınmaması üzerine ailesi ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler anne ve kızını bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerle beraber her yeri arayan aile, herhangi bir ipucuna rastlayamadı. Aradan geçen 2 gün sonunda anne ve kızı Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'nde bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.