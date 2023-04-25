Kayıp köpeğini bulana ödül verecek

Denizli'nin Çameli ilçesinde Kokoni ırkı 2 yaşındaki köpeği kaybolan şahıs, köpeğinin bulup getirene para ödülü vereceğini söyledi.

Boncuk isimli köpeğini çok özlediğini belirten Selman Süm, “8 gün önceye kadar sokakta ve herkesin yanında oynuyordu. Aniden korkarak bir arabanın altına girdi, kaçarak kayboldu yada kaçırıldı. Kokoni ırkı olan Boncuk, ev köpeği olduğu için dışarıda telef olur. İlçemizin Kızılyaka -Belevi, Bıçakcı, Cevizli ve İmamlar Mahalleleri arasında 30 km alan çevresinde aramalarımız devam ediyor. Sosyal medyadan sesimizi duyurmaya çalıştık. Özellikle, binlerce insana ulaştık. Ama hala bir haber yok” dedi.

Köpeğinin çalınmasının ardından büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Özcan, “Sosyal bağları çok kuvvetli bir köpek. Sahipsiz sananlar da olabilir ama sahiplidir ve yalnız yaşayamaz. 8 gün önce kayboldu, onu bulup getirene ödül vereceğim. Komşularımız, ilçe halkından yardım istedim, anons ve ilan yaptırdım, afiş bastırıp ilçenin tüm mahallelerine asmaya başladık. Dalga geçmek ve umut vermek için kimse bizi aramasın" diye konuştu.