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Kayıp olarak aranıyordu, karayolunun ortasında ölü bulundu

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Tavas ilçesinde kayıp olarak aranan 85 yaşındaki Alzheimer hastası, yolda ezilmiş halde ölü bulundu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Tavas ilçesinde kayıp olarak aranan 85 yaşındaki Alzheimer hastası, yolda ezilmiş halde ölü bulundu.


Olay, dün gece saatlerinde Denizli-Muğla karayolu Tavas ilçesinde meydana geldi. Yolda bir cesedin olduğu ihbarını alan ekipler hareke geçti. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, tanınmaz halde olan cesedin üzerinde kimlik buldu. Yapılan kimlik incelemesinde cesedin 85 yaşındaki Mehmet Candan'a ait olduğu tespit edildi.


Kale ilçesinde oturan Candan'ın Alzheimer hastası olduğu sabah saatlerinden itibaren arandığı belirlendi. Üzerinden çok sayıda araç geçtiği belirlenen ceset incelenmek üzere morga kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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